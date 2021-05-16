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الوزارة توضح: هكذا يتم توظيف الطلبة الممنوحين

الشروق
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الوزارة توضح: هكذا يتم توظيف الطلبة الممنوحين
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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن توظيف الطلبة الممنوحين والمستفيدين من التكوين الإقامي في الخارج يخضع لعقد عمل يتم إبرامه بين المستفيدين وقطاع التعليم العالي بعد خضوعهم لمسابقة قبل الحصول على المنحة.

وأوضحت الوزارة في رد لها -تلقت الشرق نسخة منه- بأن توظيف المعنيين يكتسي صبغة خاصة وليس “توظيفا مباشرا” وذكرت بأن الطلبة الممنوحين والمستفيدين من صيغ التكوين الإقامي بالخارج “pne” و”بروفاس ب+” يتم اختيارهم من خلال تنظيم مسابقات لهذا الغرض، والتي تخصص للطلبة الثلاثة الأوائل في التخصص، وبعد النجاح في المسابقة الوطنية يتم إبرام عقد عمل بين المعني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يلزم – تضيف الوزارة- المستفيد من التكوين الإقامي بالخارج بالعمل بمؤسسات التعليم العالي فور انتهاء تكوينه بالخارج.

ومعلوم أن مديرية الموارد البشرية بالوزارة راسلت مؤسسات التعليم العالي من أجل تخصيص مناصب مالية للعائدين من التكوين بالخارج ضمن رتبة أستاذ مساعد “ب” وهذا بعد الموافقة الاستثنائية للمديرية العامة للوظيفية العمومية على التوظيف المباشر للطلبة غير الأجراء المستفيدين من المنحة للسنة الجامعية 2021-2022، حسب مراسلة الوزارة.

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