الوزارة ستتكفل بمصاريف المشاركة في “شان” الجزائر

وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي يؤكد:

خرج وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي بتصريحات مهمة عن أزمة المنتخب الوطني الليبي المتواجد حاليا في معسكر بتونس قبل أيام من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين “شان 2023”..

وقال الجويفي في اتصال هاتفي لبرنامج “في التسعين” على قناة الوسط: “إن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني “فرسان المتوسط” في بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر”.

وهدد اتحاد كرة القدم الليبي بالانسحاب من بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين “شان 2023” المقرر إقامتها في الجزائر، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام. وأضاف الجويفي: “لدينا اتحادات رياضية أخرى تحتاج للدعم، ويتم اتهامنا دائما بأننا ندعم اتحاد كرة القدم فقط… الوزارة لن تسمح بتعذر مشاركة المنتخب.

ستتكفل بمصاريف المعسكر وطائرة لنقل المنتخب والمصاريف كافة”، واختتم الجويفي تصريحاته قائلا: “الوزارة تتكفل بدعم الاتحاد الليبي والاتحادات الأخرى مباشرة من حساباتها المالية”.