الوزراء الجدد في مواجهة النواب للإقناع بمشاريع عملهم

الغرفة السفلى تكيف أجندتها التشريعية مع المستجدات الوطنية

سارع المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف أجندة نشاطاته لدورة 2024/2025 بما يتماشى مع المستجدات الوطنية التي أفرزها التعديل الحكومي الأخير، حيث من المرتقب أن تعلن اللجان النيابية، خلال الأيام المقبلة، عن برنامجها الخاص بجلسات الاستماع للوزراء الجدد، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لاستطلاع الوضع، ومتابعة تنفيذ المشاريع، ورصد انشغالات المواطنين.

وفي هذا الإطار، تعقد هيئة التنسيق بالغرفة السفلى للبرلمان، الأحد، اجتماعها الثاني، والذي يضم ست لجان نيابية، ويتعلق الأمر بلجان المالية، والشؤون الخارجية، والشؤون القانونية، والدفاع، والصحة، ولجنة الإسكان، حيث يهدف الاجتماع حسب مصادر “الشروق” إلى مناقشة البرنامج النيابي لهذه اللجان وتحديث أجندتها بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة الراهنة والتوجهات التي أفرزها التعديل الحكومي الأخير.

وخلال الاجتماع الأول لهيئة التنسيق، المنعقد نهاية الأسبوع بمقر المجلس، شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أهمية التركيز على الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر. ودعا النواب ورؤساء الكتل النيابية إلى إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة باهتمامات الشعب، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في تلبية تطلعات المجتمع.

وأكد بوغالي على ضرورة تعزيز الأداء النيابي من خلال تنويع الأنشطة واختيار مواضيعها بعناية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الأيام البرلمانية. كما شدد على أهمية تحقيق الأهداف المسطرة بما يتوافق مع التوجهات العامة لسياسة الدولة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس إلى تعزيز الأنشطة الرقابية عبر تنظيم زيارات ميدانية استعلامية، وجلسات استماع فعالة، بما ينسجم مع اختصاصات اللجان. كما تناول الاجتماع تقييمًا للعمل الذي أنجزته اللجان الدائمة في هذا السياق، إضافة إلى مناقشة برامج أخرى تتماشى مع التوجهات التنموية للبلاد، ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان.

وطالب بوغالي رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة بوضع جدول زمني محكم لاستكمال البرامج في المواعيد المحددة، مع توزيع الأنشطة بشكل متوازن على مدار الدورة البرلمانية، خاصة الأنشطة التي تتجاوز الإطار التشريعي. كما أكد ضرورة معالجة الملفات التي تلامس بشكل مباشر اهتمامات المواطنين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام العام.

ومعلوم أن الاجتماع الأول لهيئة التنسيق شهد حضور نواب رئيس المجلس، ورؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية، والصناعة، والتجارة، والتخطيط، والثقافة، والاتصال، والسياحة، والشباب، والرياضة، والنشاط الجمعوي، والفلاحة، والتنمية الريفية، والصيد البحري، والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والشؤون الدينية، والنقل، والمواصلات، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما ذكر المجلس أنه سيتم استكمال اجتماع هيئة التنسيق يوم الأحد بحضور باقي رؤساء اللجان الدائمة، حيث سيتم عرض برامج عملها لهذه الدورة العادية في مجالات التشريع، والرقابة، والأنشطة البرلمانية المتنوعة.

هذا ومن المنتظر أن يستعرض الوزراء الجدد أمام المجلس خلال الأيام المقبلة برامج عملهم ورؤاهم المتعلقة بالقطاعات التي يشرفون عليها، حيث سيعمل هؤلاء على تقديم تفاصيل حول أولوياتهم المستقبلية، بما في ذلك الملفات ذات الاهتمام الوطني.

وتكمن أهمية هذه الجلسات في تزويد النواب برؤية شاملة حول كيفية تنفيذ السياسات الحكومية، ومناقشة الملفات الحيوية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.