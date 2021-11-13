الوزراء الجدد يستلمون مهامهم.. وهذه أهم تحدياتهم

يوسف شرفة بعد استلام مهامه على رأس وزارة العمل

استلم، السبت، الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهامهم على رأس قطاعاتهم وفي انتظارهم جملة من التحديات.

وخلال مراسيم تسليم واستلام المهام بين وزير الاتصال السابق، عمار بلحيمر، وخليفته على رأس القطاع محمد بوسليماني، أكد هذا الأخير أن المسؤولية الموكلة إليه ثقيلة وتستدعي بذل جهد أكبر.

ودعا بوسليماني إلى ضرورة تظافر جهود الجميع للنهوض بالقطاع وإستكمال العمل المنجز، مشيرا إلى أن الصحافة بكل أشكالها مدعوة للمساهمة في تطوير القطاع.

من جهة أخرى، استلم يوسف شرفة مهامه الجديدة على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لعبد الرحمان لحفاية.

وتمت مراسم تسليم وإستلام المهام بحضور إطارات الوزارة والهيئات تحت الوصاية.

وزير الفلاحة الجديد: هدفنا تموين السوق بالمنتجات بشكل كاف

قال وزير الفلاحة الجديد عبد الحفيظ هني، السبت، إن هدفه الأساسي على رأس القطاع سيكون ضمان تموين السوق بالمتجات الفلاحية بشكل كاف وواسع.

وأكد هني خلال مراسيم تسليم المهام بينه وبين الوزير المنتهية مهامه عبد الحميد حمداني أنه سيكون حريصا على تنفيذ مخطط عمل الحكومة الخاص بهذا القطاع الإستراتيجي الذي تعول عليه الدول للنهوض بالإقتصاد الوطني.

ودعا الوزير الجديد كل الفاعلين من اطارات وعاملين ومهنيين وفلاحين وخبراء إلى تكاتف جهودهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.