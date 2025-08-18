الوزيران كعوان وقرين أمام القضاء هذا الثلاثاء رفقة آخرين

في قضية فساد تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار

من المنتظر أن تنطلق هذا الثلاثاء 19 أوت، بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، محاكمة 13 متهما في قضية جديدة تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

ومن بين المتهمين، يوجد وزيران سابقان، يتعلق الأمر بكل من جمال كعوان وعبد الحميد قرين، إضافة إلى المدير العام الأسبق للوكالة، “ش أمين”، بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وتبديد المال العام.

وكان مجلس قضاء الجزائر بعد تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قد ذكر في بداية مارس 2023، في بيان له، أن قاضي التحقيق المختص أمر بإيداع المديرين العامين السابقين للوكالة، كعوان جمال وأمين شيكر، الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، كما تم وضع 5 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.

وفي نفس القضية، وضع وزير الاتصال الأسبق في عهد بوتفليقة حميد قرين تحت الرقابة القضائية، وذلك إثر التحقيق الابتدائي الذي فتحته المصلحة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي في وقائع فساد وتبديد للمال العام، على خلفية استفادة جرائد مجهرية من حصص إشهارية، من دون تحقيق الهدف المنشود من الإشهار، مما تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أشهر من إدانة وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري في “ملف أناب 1″، بصفته مديرا سابقا للوكالة، بأحكام تراوحت بين البراءة و8 سنوات سجنا نافذا.