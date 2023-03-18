الوزير أحمد بداني.. دكتور الإحصاء التطبيقي يعود إلى قطاع الصيد البحري

عُيّن أحمد بداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، خلفا لسابقه هشام سفيان صلواتشي. في التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية.

وشغل بداني، ذو الـ51 عاما، منصب مفتش مركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إلى غاية تسميته عضوا في الحكومة مساء الخميس.

وقبل ذلك، كان بداني الذي يحمل شهادة دكتوراه في الإحصاء التطبيقي، مديرا للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بنفس الوزارة، في الفترة بين 2019 و2022.

كما سبق للوزير الجديد أن شغل مناصب سامية في وزارته الحالية. بين مدير فرعي للإحصاء والدراسات المستقبلية، ومدير فرعي للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، بين 2008 و2019.