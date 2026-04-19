الوزير الأسبق شمس الدين شيتور في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأحد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والوزير الأسبق شمس الدين شيتور. حسب ما أعلنه بيان للمجلس.

وشغل شيتور منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من يناير 2020 إلى جوان 2020، كما تقلد منصب وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من جوان 2020 إلى جويلية 2021.

كما عمل كأمين عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين 1986 و1990، ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات” بين 1983 و1986، ومدير “المركز الجامعي بسطيف” بين 1980 و 1983، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات” بين 1976 و 1979، وأستاذ في المدرسة ذاتها لعدة مقررات منها الكيمياء الفيزيائية للأسطح والديناميكا والتكرير والبتروكيماويات في الفترة بين 1978 و 2019.

ويعد الراحل من مواليد 1944، وهو حاصل على شهادة دكتور مهندس من جامعة الجزائر”، وشهادة دكتور في العلوم من جامعة جون موني في فرنسا، وشهادة مهندس في الهندسة الكيميائية من “المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات” في الجزائر ومن المعهد الجزائري للبترول.