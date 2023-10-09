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هذا الثلاثاء..

الوزير الأول أمام نواب البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة

الشروق أونلاين
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الوزير الأول أمام نواب البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم غدٍ الثلاثاء، بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بدايةً من الساعة التاسعة صباحا.

وأفاد بيان المجلس الشعبي الوطني أن المجلس “يستأنف أشغاله يوم غد الثلاثاء. بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول”.

وستتواصل مناقشة بيان السياسة العامة -حسب بيان المجلس- أيام الأربعاء، الخميس، السبت والأحد الموالية.

وسيفسح المجال للوزير الأول من أجل الرد على انشغالات النواب يوم الإثنين 16 أكتوبر في جلسة عامة.

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