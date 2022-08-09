الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في تركيا

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها مدينة قونيا في تركيا.

وتقام ألعاب التضامن الإسلامي كل 4 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. وكان من المفترض إقامة الدورة الخامسة في عام 2021، قبل تأجيلها لتزامن موعدها مع أولمبياد طوكيو.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الجمعة الماضية. لكن الافتتاح الرسمي للألعاب سيكون أمسية الثلاثاء بحضور عدّة مسؤولين من دول منظمة التضامن الإسلامي الـ57.