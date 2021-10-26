الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير داخلية النيجر

استقبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، بقصر الحكومة، ألكاش ألهادا، وزير الداخلية واللامركزية لجمهورية النيجر.

وأفاد بيان للوزارة الأولى:”المحادثات سمحت للطرفين باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال التعاون الأمني، والتطرق إلى الجهود المشتركة في سبيل تنمية المناطق الحدودية وتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ويقوم وزير الداخلية واللامركزية لجمهورية النيجر، بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية الثنائية الجزائرية-النيجرية.

وشدد البيان “اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمدير العام للأمن الوطني.”