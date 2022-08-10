الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من طرف أردوغان

حظي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الثلاثاء في تركيا، باستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد نقل بن عبد الرحمان تحيات الرئيس تبون إلى نظيره التركي. كما أبلغ أردوغان “تحياته الأخوية للرئيس تبون معربا عن شكره له على مشاركة الجزائر في حفل افتتاح هذه الألعاب”.

وقد شكّل اللقاء “فرصة لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تركيا. وتطرق الطرفان أيضا إلى “واقع و آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتّى المجالات”، يضيف البيان.

بالفيديو.. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يصل إلى تركيا

9 أوت 2022: ممثلا لرئيس الجمهورية، وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء إلى تركيا، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

وكان في استقبال بن عبد الرحمان، وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، ونظيره التركي محمد قصاب أوغلو، ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، وسفير الجزائر لدى تركيا سفيان ميموني.

وتقام ألعاب التضامن الإسلامي كل 4 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. وكان من المفترض إقامة الدورة الخامسة في عام 2021، قبل تأجيلها لتزامن موعدها مع أولمبياد طوكيو.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الجمعة الماضية. لكن الافتتاح الرسمي للألعاب سيكون أمسية الثلاثاء بحضور عدّة مسؤولين من دول منظمة التضامن الإسلامي الـ57.