الوزير الأول: احتياطي الصرف سيبلغ 83 مليار دولار بنهاية 2023

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، إن احتياطي الصرف واصل الارتفاع ليصل مع نهاية السنة الجارية إلى 85 مليار دولار باعتبار احتياطيات الذهب

ولدى عرضه بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، صرح الوزير الأول أنه على الرغم من تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية فقد استمرت احتياطات الصرف بالارتفاع هذه السنة لتصل مع نهاية السنة إلى حوالي 85 مليار دولار باعتبار احتياطيات الذهب.

أوضح الوزير الأول أنّ الوضعية المالية العمومية شهدت ارتفاع النفقات بنسبة 52% لتصل 14.700 مليار دينار.

كما أشار الوزير الأول إلى أنّ احتياطي الصرف انتقل من 61 مليار دولار أواخر سنة 2022 إلى 73 مليار دولار متوقعة نهاية 2023.

وأفاد بن عبد الرحمان أنّ التضخم بلغ 9.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وأتى ذلك بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن تتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود 7.5 %.

وفي عرضه حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023، قال الوزير الأول إنّه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، إلاّ أنّ الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023.

وتابع: “أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح، كما اتخذت الحكومة قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق من المواد الغذائية الأساسية المدعمة”.

في شأن آخر، أردف الوزير الأول: “تمّ إصدار نصي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة”.

وأشار بن عبد الرحمان إلى المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانون يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فضلاً عن تدشين مشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” وإطلاق محطتين إذاعيتين جديدتين.