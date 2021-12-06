الوزير الأول: استرجاع كل العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين

أكد وزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، أن الدولة قررت استرجاع كل العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين وتوزيعه على المستثمرين الحقيقيين.

وكشف الوزير على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي أن النتائج الاولية للعقار الصناعي أعطت أكثر من 14 الف قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة حتى الآن.

واعتبر بن عبد الرحمان أن هذا يدل على استغلال العقار الصناعي في أمور اخرى مثل المضاربة وهذا من قبل بعض اشباه المستثمرين.

من جهة أخرى، قال الوزير الأول إن الدولة صرفت نفقات عظيمة في الضرائب عبر الامتيازات الضريبية الممنوحة بحجم 10 مليار دولار لكن لم يكن هناك مقابل في خلق الثروة ومناصب العمل.

وعن الإستثمار كشف بن عبد الرحمان أن قروض الاستثمار قدرت بـ142 الف ملف على مستوى البنوك في سبتمبر 2021، بقيمة 1774 مليار دينار في 2021، بنما بلغت قروض الاستغلال 2872 مليار دينار