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الوزير الأول: الأطفال يمثلون ثلث عدد سكان الجزائر

الشروق أونلاين
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الوزير الأول: الأطفال يمثلون ثلث عدد سكان الجزائر
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الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن الأطفال يمثلون ثلث عدد سكان الجزائر، مشيرا إلى أن ملف الطفولة يحظى بحيز كبير في الحكومة.

وأكد الوزير الأول، الاثنين، في كلمته خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر أن اختيار الذكرى 30 لمصادقة بلادنا على اتفاقية حماية حقوق الطفل تاريخا لانعقاد هذه الجلسات يؤكد احترام بلادنا للاتفاقيات، مشيرا إلى أن مخطط الحكومة يهدف لحماية الأطفال من كل أشكال الضرر والإهمال وسوء الاستغلال.

وأضاف الوزير الأول قائلا:  “إن التعديل الدستوري الأخير جاء ليكرس حقوق الإنسان مستندا على مبادئ العدالة الإجتماعية دون إغفال حقوق الطفل”.

وتابع بن عبد الرحمان “اهتمامنا بالطفولة نابع من صميم تعاليم الدين الحنيف وعلينا تربيتهم على المواطنة الصالحة”.

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