الوزير الأول: الاحتفاء بيناير على خطى أجدادنا وآبائنا

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، إن الاحتفاء بيناير على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص وتعبير عن التنوع الثقافي في بلادنا.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك قال الوزير الأول “تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2972، والاحتفاء بيناير، على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص”.

وأضاف قائلا “إنه إحياء لتراثنا الأصيل، ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا”.

أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل والمهجر، وأتضرع إلى الله تعالى أن يكون “العام” حاملا للخيرات والبركات علينا جميعا.