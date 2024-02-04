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الجزائر

الوزير الأول الجزائري في زيارة إلى جمهورية الكونغو

الشروق أونلاين
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الوزير الأول الجزائري في زيارة إلى جمهورية الكونغو
ح.م
الوزير الأول

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يزور الوزير الأول نذير العرباوي هذا الأحد جمهورية الكونغو.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. يوم الإثنين في العاصمة الكونغولية برازافيل.

ويهدف اجتماع هذه اللجنة الإفريقية، إلى التمهيد لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية في مدينة سرت شهر أفريل المقبل.

ويشارك في الاجتماع، قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم. ووفود عدد من الدول، والفاعلين الليبيين على غرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجدّدت الجزائر في وقت سابق، استعدادها “للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.

وجاء في كلمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى اجتماع سابق للّجنة في أديس أبابا أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لتمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة”.

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