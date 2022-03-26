الوزير الأول: الجزائر أنفقت 57 مليار دينار على البحث العلمي

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، إن الجزائر أنفقت 57 مليار بما يعادل 8 مليار في السنة على البحث العلمي تحت مسمى الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الفترة مابين 2015 إلى 2021 .

وأضاف الوزير الأول، خلال إشرافه، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن هذه الإمكانيات مكنت من استحداث الهياكل القاعدية للبحث منها مخابر البحث التي وصل عدها إلى 1661 مركز و40 وحدة بحث و24 محطة تجارب وعدد من المنصات التقنية والحاضنات.

وأشار الوزير الأول إلى أن التطور الذي عرفتنه بعض مراكز البحث خاصة المركز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة.

الوزير الأول ينصب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،السبت بالجزائر العاصمة، على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “يشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان, السبت 26 مارس 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات”.

ويعد هذا المجلس هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، مكلف بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني”.