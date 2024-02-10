الوزير الأول: الجزائر تجسّد خيارها الاستراتيجي بتسريع تحوّلها الاقتصادي والاجتماعي

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي يوم السبت، على حفل تخرج الدفعة الـ52 من المدرسة الوطنية للإدارة. التي حملت اسم المجاهد الراحل العقيد يوسف الخطيب.

وحضر مراسم حفل التخرج وزير الداخلية إبراهيم مراد، وعدد من أعضاء الحكومة، ومستشارين لرئيس الجمهورية، وإطارات سامية في الدولة. إلى جانب عائلة المجاهد الراحل.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول أن “هذا الحفل يمثل محطة أساسية في حياة الطلبة، لما يجسده من قيم التفاني والاجتهاد وأداء الواجب. التي تكرّسها هذه المدرسة العريقة”.

وتابع العرباوي بالقول إن تخرج هذه الدفعة “يأتي في الوقت الذي تجسد فيه بلادنا، خيارها الاستراتيجي في تسريع تحوّلها الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال الوزير الأول إن سبيل البلاد إلى ذلك، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيكون بالاعتماد على “مواهب أبنائها ورأسمالها البشري”.

كما أشار العرباوي إلى أن اختيار تسمية هذه الدفعة باسم أحد أبطال الثورة التحريرية المجيدة، يعدّ “عرفانا وإكبارا لنضاله ومواقفه الوطنية المشهودة”.