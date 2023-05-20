الوزير الأول: الجزائر تخصص 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث الطبيعية

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الجزائر تخصص 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأفاد الوزير الأول، السبت، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل، أن النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، تبلغ معدل 225 مليون دولار في السنة خلال السنوات 15 الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات.

وأشار الوزير الأول إلى أنه بالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت ببلادنا منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، حيث بلغت ما يقارب 10 مليار دولار، وكذا من حيث عدد الخسائر البشرية والمقدّرة بـ 6.771 وفاة مع تضرر حوالي 1,4 مليون شخص.

كما أكد الوزير الأول في كلمته بأنه تم الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004، مع نصوصه التطبيقية خلال 2023، والذي يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تعتمده الأمم المتحدة.

وللتذكير الملتقى تنظمه وزارة السكن يحمل عنوان ” الحد من مخاطر الزلازل .. حوكمة واستشراف “، ويدوم يومين يحضره أعضاء من الحكومة والسلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر وينشطه خبراء من عدة دول.