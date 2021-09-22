الوزير الأول: الجزائر لم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولن تفعل

قال أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول وزير المالية، الأربعاء، أن الجزائر لم تتوجه في وقت سابق إلى الاستدانة الخارجية ولن تفعل ذلك.

وقال أيمن بن عبر الرحمان، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، فيما تعلق بمخطط عمل الحكومة، إن سوء التسيير ونهب الثروات أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة.

وأوضح الوزير الاول، إن الأزمة المزدوجة التي مرت بها بلادنا بدأت إرهاصاتها منذ السداسي الثاني لـ 2014، مع بداية انخفاض أسعار البترول وكذا تزامنا مع الأزمة الصحية لانتشار وباء كورونا.

وقال الوزير الأول أن هذه الوضعية كان لها تداعيات كبيرة لا زالت مخلفاتها تؤثر على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وزادتها حدة تراكمات عديدة من سوء التسير واستغلال غير عقلاني لثروات البلاد ومواردها ونهب ممنهج لها أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة ظهرت آثارها لا سيما في مستويات العجز الذي عرفتها الحسابات العمومية للدولة.

وشدد بن عبد الرحمان إن هذه الوضعية دفعت رئيس الجمهورية إلى تحديد جملة من الإجراءات الاستعجالية الواجب القيام بها وكذا البرامج الخاصة التي يجب أن تنفد وتتوسع وكذلك الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يجب الشروع فيها وفق رزنامة زمنية مدروسة.