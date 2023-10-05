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الجزائر

الوزير الأول: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها تحت تصرف الدول الإفريقية

الشروق أونلاين
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الوزير الأول: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها تحت تصرف الدول الإفريقية

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، استعداد الجزائر لتصدير خبرتها في مجال السكن ووضعها تحت تصرف الدول الإفريقية الشقيقة.

وفي كلمة له خلال أشغال افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الاسكان والمأوى الاقليمي “شلتر-افريقيا” أشار بن عبد الرحمان إلى الكم الهائل من الكفاءات والمؤهلات الوطنية التي تمتلكها الجزائر في مجال السكن.

واعتبر الوزير الأول أن هذه الأخيرة تؤهل الجزائر وتجعلها على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الافريقية الشقيقة ومرافقتها في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية والآجال المطلوبة

وفي السياق ذاته، دعا بن عبد الرحمان إلى إنشاء مكتب إقليمي لشركة الإسكان والمأوى في إفريقيا “شلتر” يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا والساحل مع العمل على الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بالبنود الأساسية لهذه الهيئة.

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