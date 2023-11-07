الوزير الأول: العالم يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن العالم يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الدورة الـ71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 4 ديسمبر المقبل، كونها من بين الدول الـ34 التي صادقت على بروتوكول إنشائها.

الوزير الأول: الجزائر رائدة إقليميا ودوليا في حماية حقوق الإنسان

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال كلمته الافتتاحية أن “التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان تُعتبر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأضاف الوزير: “العالم يشهد أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين، لكل حقوق الإنسان وكل المواثيق والقرارات الدولية، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية”.

“والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز”، يضيف الوزير الأول.

الجزائر تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الكاملة

وأشار الوزير أيمن بن عبد الرحمان إلى أن “الجزائر تتابع التطورات المحزنة وتؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الكاملة”.

“كالحق في الحياة والصحة وحق أطفال فلسطين في عيش طفولتهم وبراءتهم بما تنص عليه المعاهدات الدولية”، يضيف المسؤول ذاته.

وأكد الوزير أن “الجزائر حاضرة بقوة في المحافل الأممية والإقليمية وتعتمد ما تم إقراره من مواثيق وتعتمد على نهج قائم على احترام حقوق الإنسان”.