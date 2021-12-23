الوزير الأول: العمليات التجارية عبر أجهزة الدفع ارتفعت بنسبة 220 بالمئة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أنه خلال سنة 2021 تم تسجيل ما يفوق عن مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بزيادة قدرت نسبتها 220 بالمئة.

وأكد بن عبد الرحمان في كلمة له خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت، أن مؤشرات هذه الخدمة عرفت خلال السنتين الماضيتين تحسنا ملحوظا خاصة في ظل الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.

وأوضح أنه تم تسجيل مايفوق عن مليوني عملية تجارية تمت عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار وبزيادة قدرت بـ 220 بالمئة مقارنة بسنة 2020 حيث بلغ المبلغ الإجمالي 4.7 مليار دينار.

أما عن عملية الدفع عبر الأنترنت فقال وزير الأول إنها ارتفع من 3.3 مليون عملية خلال 2020 إلى أكثر من 6.3 مليون عملية خلال 2021، بلغت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بـ4 مليار دينار.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى فإن الاتفاقية سيتم إبرامها بين كل من تجمع النقد الآلي، ومؤسسة بريد الجزائر، وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ” ساتيم”.