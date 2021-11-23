الوزير الأول: الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، وهو ما سيدفع الحكومة لإعادة تصميم النظام الجبائي.

وأكد بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون المالية 2022، الثلاثاء، أن “الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”، مشيرا إلى أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.

وأوضح المتحدث ذاته، إنه “يتوجب تحسين التحصيل الضريبي كذلك من أجل تحقيق تنمية في كافة المجالات”، مشددا على ضرورة “اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.

ودعا الوزير الأول العاملين في السوق الموازية إلى استغلال تدابير قانون المالية لتسوية وضعيتهم وتمكين الاقتصاد الوطني في استقطاب الكتلة الهائلة من المال، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال لا بأس بها.

من جهة أخرى كشف، أن تمويل العجز الميزانياتي في 2022 سيكون بالتمويل الداخلي فقط، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية هائلة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتطوير أدوات التمويل البنكي.