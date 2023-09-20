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الجزائر
بعد فتح أول بنك جزائري ومعرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا..

الوزير الأول الموريتاني يستقبل وزيري التجارة والمالية الجزائريين

الشروق أونلاين
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الوزير الأول الموريتاني يستقبل وزيري التجارة والمالية الجزائريين
جانب من اللقاء..

استقبل الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، الأربعاء، بنواكشط، وزير التجارة الطيب زيتوني رفقة وزير المالية لعزيز فايد. 

وتمحور هذا اللقاء حسب بيان وزارة التجارة حول “فتح أول بنك جزائري ومعرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا وإمكانية تكوين إطارات موريتانية بالجزائر، في العديد من المجالات”.

وأشار وزير المالية الموريتاني في تصريح له أن هذه الزيارة وضعت لبنة جديدة للعلاقات بين الجزائر وموريتانيا.

وأكد “أن افتتاح بنك الاتحاد الجزائري و المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، سيلعبان دورا هاما في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين على جميع الأصعدة”.

للإشارة فقد حضر اللقاء “سفير الجزائر بنواكشوط ، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وكذا وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بناهي، ووزير المالية سلمو ولد محمد امبادي”.

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