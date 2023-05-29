الوزير الأول الياباني يقيل ابنه بسبب “سلوك غير لائق”

قام الوزير الأول الياباني فوميو كيشيدا بفصل ابنه من منصب سكرتير الذي يشغله وهذا بسبب “سلوك غير لائق” قام به في إقامة الوزير الأول، هذا ما صرح به كيشيدا اليوم اللإثنين 29 ماي وتناقلته وسائل إعلامية.

هذا القرار بفصل ابنه شوتارو كيشيدا، 32 سنة، من منصب سكرتير سياسي لوالده الوزير الأول الذي كان يشغله وهذا بعد أن نشرت تقارير إعلامية يابانية الأسبوع الماضي أن ابن الوزير الأول الياباني قام بتنظيم حفلة شخصية بمناسبة نهاية العام في ديسمبر 2022، في إقامة الوزير الأول مع أقرباء له.

التقارير نشرت أيضا صورا للمشاركين في حفلة ابن رئيس الوزراء في أماكن وقاعات مهمة في المقر، منهم من يقوم بتقليد ندوة صحفية وآخر مستلق على السلالم.

وسائل إعلامية نقلت عن الوزير الأول الياباني قوله عن ابنه “سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير لائق لسكرتير سياسي، وقررنا استبداله”.

يأتي هذا الفصل بعد جدل حول تعيين الوزير الأول في منصب سكرتير له شهر أكتوبر العام الماضي، حيث اتهم الوزير الأول الياباني بالمحسوبية في توظيف ابنه.

كذلك بعد أشهر قليلة من اتهام شوتارو كيشيدا، باستخدام سيارات رسمية للتسوق خلال جولة ديبلوماسية قادت والده إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.