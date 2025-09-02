الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماعا لتحديد إجراءات استيراد 10 آلاف حافلة
ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر، بقصر الحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في تجسيد هذه العملية، من ناحية الاستيراد-التصنيع، التسويق، والتمويل.
ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت 2025 القاضية بالاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض تلك القديمة.
وقد عقد بمشاركة قطاعات الدفاع الوطني، الصناعة، النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.