الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماعا لتحديد إجراءات استيراد 10 آلاف حافلة

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر، بقصر الحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في تجسيد هذه العملية، من ناحية الاستيراد-التصنيع، التسويق، والتمويل.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت 2025 القاضية بالاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض تلك القديمة.

‎وقد عقد بمشاركة قطاعات الدفاع الوطني، الصناعة، النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.