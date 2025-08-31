الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماع عمل لتنظيم معارض لبيع الأدوات المدرسية

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأحد 31 أوت، بقصر الحكومة، اجتماع عمل خصص لتنظيم معارض جهوية على مستوى الولايات الكبرى وكذا معارض ولائية ونقاط تسويق محلية للأدوات المدرسية.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، الاجتماع يندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي 2025-2026 وتعزيزا للجهد المبذول حاليا من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل توفير الأدوات المدرسية وتسويقها بأسعار تفضيلية وفي متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الهادفة لتوفير أحسن الظروف للدخول المدرسي المقبل.

وشارك في هذا الاجتماع كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.