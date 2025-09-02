الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

قام الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة، المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 بمشاركة دولية واسعة.

ويُعد هذا الحدث الاقتصادي الهام انعكاساً مباشراً لسياسات الدولة الجزائرية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع المبادلات التجارية النوعية، وبناء علاقات شراكة إستراتيجية مع العمق الإفريقي والعالمي.