-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

محمد فاسي
  • 282
  • 0
الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025
ح.م
سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة

قام الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة، المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 بمشاركة دولية واسعة.

ويُعد هذا الحدث الاقتصادي الهام انعكاساً مباشراً لسياسات الدولة الجزائرية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع المبادلات التجارية النوعية، وبناء علاقات شراكة إستراتيجية مع العمق الإفريقي والعالمي.

مقالات ذات صلة
هذه قائمة الوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2026

هذه قائمة الوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2026

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

سوق “الرومبلي” للرثّ والقديم.. ذاكرة التجارة الاجتماعية بقسنطينة

سوق “الرومبلي” للرثّ والقديم.. ذاكرة التجارة الاجتماعية بقسنطينة

تنبيه جديد: حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 30 ولاية

تنبيه جديد: حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 30 ولاية

السفير الجزائري الجديد في سوريا يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

السفير الجزائري الجديد في سوريا يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

إخماد معظم حرائق الغابات عبر ولايات عدّة

إخماد معظم حرائق الغابات عبر ولايات عدّة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد