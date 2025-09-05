-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول بالنيابة يُشرف على افتتاح يوم الجاليات الإفريقية

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
الوزير الأول بالنيابة يُشرف على افتتاح يوم الجاليات الإفريقية

أشرف الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، الجمعة، على افتتاح يوم الجاليات الإفريقية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “يأتي هذا اللقاء الثاني من نوعه على مستوى القارة في إطار المساعي الرامية إلى استعادة وتعزيز التواصل بين الجاليات الإفريقية في المهجر وذوي الأصول الأفريقية مع قارتهم الأم، والتأكيد على الأهمية البالغة لمساهمة كل من الجاليات الإفريقية وذات الأصول الإفريقية في تنمية القارة، ودورها البارز في الحفاظ على روابط وثيقة وقوية بين مختلف الأجيال المتعاقبة.”

‎و”ستعرف فعاليات هذا اللقاء جلسات نقاش حول  المواضيع ذات الصلة باهتمامات الجاليات الأفريقية، وكذا التفكير وصياغة مقترحات عملية مبتكرة حول أفضل السبل لتعزيز دورها ومساهماتها في تنمية القارة وازدهارها.”

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ولا حلّ خارج إطار إقامة دولة فلسطينية

الرئيس تبون: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ولا حلّ خارج إطار إقامة دولة فلسطينية

ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي

ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي

مطالب بتعويض أجهزة قياس نسب السكري في الدم من دون وخز

مطالب بتعويض أجهزة قياس نسب السكري في الدم من دون وخز

أربع قنوات لتسويق الكتاب المدرسي طيلة 94 يوما

أربع قنوات لتسويق الكتاب المدرسي طيلة 94 يوما

الحبس المؤقت لأحد المتّهمين بالاعتداء على فتاة لسرقة حقيبتها في دالي براهيم

الحبس المؤقت لأحد المتّهمين بالاعتداء على فتاة لسرقة حقيبتها في دالي براهيم

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد