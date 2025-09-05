الوزير الأول بالنيابة يُشرف على افتتاح يوم الجاليات الإفريقية

أشرف الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، الجمعة، على افتتاح يوم الجاليات الإفريقية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “يأتي هذا اللقاء الثاني من نوعه على مستوى القارة في إطار المساعي الرامية إلى استعادة وتعزيز التواصل بين الجاليات الإفريقية في المهجر وذوي الأصول الأفريقية مع قارتهم الأم، والتأكيد على الأهمية البالغة لمساهمة كل من الجاليات الإفريقية وذات الأصول الإفريقية في تنمية القارة، ودورها البارز في الحفاظ على روابط وثيقة وقوية بين مختلف الأجيال المتعاقبة.”

‎و”ستعرف فعاليات هذا اللقاء جلسات نقاش حول المواضيع ذات الصلة باهتمامات الجاليات الأفريقية، وكذا التفكير وصياغة مقترحات عملية مبتكرة حول أفضل السبل لتعزيز دورها ومساهماتها في تنمية القارة وازدهارها.”