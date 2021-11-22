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اقتصاد

الوزير الأول: تخصيص 597 مليار دج لدعم الأسر المعوزة

الشروق أونلاين
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الوزير الأول: تخصيص 597 مليار دج لدعم الأسر المعوزة

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، أن التحويلات الاجتماعية في قانون المالية 2022، انخفضت بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وكشف الوزير الوزير الأول وزير المالية خلال استعراضه لمحتوى قانون المالية 2022 بمجلس الأمة، عن تخصيص 597 مليار دج لدعم الأسر المعوزة.

وتحدث الوزير الأول خلال مداخلته عن أهم الأحكام التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأشار إلى أن التكاليف المدفوعة لتغطية أجور خمسة أشهر تعادل  674 مليار دينار.

وأكد المتحدث أن الصدمة المزدوجة -تدهور أسعار النفط وما خلفته جائحة كورونا- أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل أساسي في سنة 2020 وبداية 2021، وهو ما أدى إلى تباطؤ في نمو الاقتصادي والانخفاض الملحوظ في الادخار العمومي وكذا تقلص في احتياطات الصرف وإلى ارتفاع الدين العمومي الداخلي.

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