منجم غار جبيلات: بن عبد الرحمان يكشف عن حجم خام الحديد المتوقع

توقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان استخراج 2 مليون طن من خام الحديد بغار جبيلات.

وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة إنه يتوقع استخراج 2 مليون طن من خام الحديد كمرحلة أولى بقيمة استثمار تصل إلى 1.25 مليار دولار واستحداث 3.500 منصب عمل مباشر.

وفي السياق ذاته، كشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء من التجارب المخبرية التي أكدت الحصول على صلب بنوعية مطابقة للـمقاييس العالـمية.

من جهة أخرى، صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الصادرات خارج المحروقات حققت ارتفاع بما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.

وأفاد الوزير أن “الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021، إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022”.

وأشار بن عبد الرحمان أنه “إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 10.6 مليار دولار”.

كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز ب4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، حسب الوزير الأول.

ونوه بن عبد الرحمان إلى أن “الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19″، مبرزا أن الاقتصاد الوطني “شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +7ر4 بالمائة”.

وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك “سجل معدل +7.2 بالمائة في نهاية سنة 2021، مقابل +2.4 بالمائة في نهاية سنة 2020″، مفسرا أن “هذا التضخم كان مرتبطا أساسا بالمنتجات الغذائية ( +10.1 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+6.3 بالمائة).

ويتضمن بيان السياسة العامة للحكومة حصيلة أهم الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022

وفي وقت سابق أعلن المجلس الشعبي الوطني، استئناف، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب ما أورده للمجلس في بيان له فإنه سيستأنف ابتداء من يوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 على الساعة 9 صباحا، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض.

وأوضح المصدر أنه بعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب.