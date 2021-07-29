أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن شروع الجزائر في استيراد كميات هامة من مكثفات الأكسجين تصل إلى 15 ألف مكثف كإجراء استعجالي.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، في تصريح للتلفزيون العمومي، ان الجزائر اقتنت إلى حد الساعة 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.

كما كشف عن تنصيب خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى، قصد متابعة الوضعية الوبائية، وكل التطورات التي تصاحبها.

وأوضح الوزير الأول، انه ستصل الجزائر خلال الفترة ما بين 3 و5 أوت حوالي 2250 مكثف أكسيجين.

ودعا أيمن بن عبد الرحمان، إلى تجنب التهويل والإنسياق وراء الأخبار الكاذبة حول الوضعية الوبائية في الجزائر.