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الجزائر

الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها

الشروق أونلاين
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الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، في ذكرى يوم العلم، أن الدولة ستواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر.

وجاء في منشور للوزير الأول عبر صفحته على فايسبوك “في ذكرى يوم العلم، نعتز بأصالتنا الضاربة في عمق التّاريخ، وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبدالحميد بن باديس في ترسيخ قيمها في نفوس الأجيال، رسالة ستظل في صميم تجندنا لبناء جزائر جديدة كما التزم بها السيّد الرئيس، فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها”.

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