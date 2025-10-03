-- -- -- / -- -- --
“حماس” تعلن ردّها الرسمي على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة
بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

اسماء . ب
من المنتظر أن يلتقي الوزير الأول، سيفي غريب، السبت المقبل، برؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والاستماع إلى مقترحات وملاحظات النواب بشأن مختلف القضايا الوطنية.

وحسب مراسلة داخلية موجهة للنواب من قبل رؤساء الكتل النيابية بالغرفة السفلى للبرلمان، اطلعت عليها “الشروق”، فقد دُعي النواب لتقديم مقترحاتهم أو التعبير عن اهتماماتهم خلال هذا اللقاء المزمع انعقاده بقصر الحكومة مساء السبت المقبل، ولم تحدد المراسلة بدقة الهدف التفصيلي من الاجتماع.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين الوزير الأول سيفي غريب، الذي تولى منصبه حديثا، وممثلي نواب المجلس الشعبي الوطني منذ استلامه مهامه، ما يؤكد رغبة الحكومة في فتح قنوات حوار مباشرة مع البرلمان لضمان تفعيل العمل الحكومي ومواكبة الانشغالات البرلمانية.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن اللقاء سيتيح الفرصة للوزير الأول لاستعراض الأولويات الحكومية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الانشغالات البرلمانية بشأن مشاريع القوانين والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس توجه السلطة التنفيذية نحو بناء تعاون أكثر فعالية مع الهيئة التشريعية.

قوات الاحتلال تعتقل صحفي “الشروق نيوز” مهدي مخلوفي (فيديو)

التبليغات والإستدعاءات القضائية عبر الوسائط الإلكترونية قريبًا

هذه رزنامة مسابقة الدكتوراه الاستثنائية للإعلام الآلي

بالصور.. الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

بالتفاصيل والأرقام… هذه الشركات تطرق أبواب البورصة

