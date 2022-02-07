الوزير الأول في تونس لإحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

يشرف الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على إحياء الذكرى الـ 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف على الجانب التونسي من الحدود بين البلدين الشقيقين.

وسيكون للوزير الأول، على هامش هذه المناسبة، محادثات مع نظيرته التونسية حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

وسيرافق الوزير الأول، وزير المالية، خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق.