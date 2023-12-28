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الجزائر

الوزير الأول في زيارة عمل إلى تندوف

الشروق أونلاين
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الوزير الأول في زيارة عمل إلى تندوف

يقوم الوزير الأول نذير العرباوي، الخميس، رفقة وفد وزاري بزيارة عمل إلى ولاية تندوف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول سيلتقي خلال هذه الزيارة “بفعاليات المجتمع المدني من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023 ليضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية”.

“كما سيعاين الوزير الأول سير أشغال خط السكة الحديدية, المشروع الهام الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكل أحد ركائز التصور المتكامل للسيد رئيس الجمهورية”.

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