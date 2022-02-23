الوزير الأول في زيارة عمل إلى حاسي مسعود

يقوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بزيارة عمل إلى حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وتأتي الزيارة التي يقوم بها الوزير الاول في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتأميم المحروقات (1971).

وسيكون أيمن بن عبد الرحمان، مرفوقا بعبد الحفيظ علاهم، مستشار رئيس الجمهورية، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وسيشرف الوزير الأول على الإطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط “Upside Nord ” المخصص لمعالجة النفط والغاز وتفقد عدد من المنشآت الطاقوية.