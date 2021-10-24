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الوزير الأول في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” بالرياض ممثلا لرئيس الجمهورية

الشروق أونلاين
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الوزير الأول في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” بالرياض ممثلا لرئيس الجمهورية

يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” بالمملكة العربية السعودية ممثلا لرئيس الجمهورية.

أوضح بيان للوزارة الأولى، الأحد، أن الوزير الأول، يشارك الاثنين، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة ” مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وأوضح البيان أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي في المنطقة.

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