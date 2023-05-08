الوزير الأول: مجازر الثامن ماي 1945 وقفة لاستحضار العبر  

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، وقفة لاستحضار العبر و إقرار وتعبير عن الوفاء لتضحيات الشهداء.

وجاء في منشور على صفحة الوزير الأول الرسمية عبر فيسبوك قوله “في اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي سنة 1945 نقف لنستحضر العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية، لنساء ورجال من خيرة ما جادت به الجزائر، ولننحني بخشوع وإكبار أمام أرواحهم الزكية، إقرارا وتعبيرا عن الوفاء لتضحياتهم”.

وأضاف الوزير الأول: “ولا ننسى الجريمة وشناعة الاستدمار وما فعله بالأحرار العزل من شعبنا بسطيف وقالمة وخراطة”.

وتابع قائلا: “وفي هذا المقام أترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، وأدعو الله أن يجعل لهم مقامًا كريمًا و ٱن يسكنهم الجنان وأن تعلو راية الجزائر شامخة شموخ من بدمائهم نلنا الاستقلال وتقلدنا وسام الحرية… حتى لا ننسى المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”