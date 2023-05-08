-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول: مجازر الثامن ماي 1945 وقفة لاستحضار العبر  

الشروق أونلاين
  • 50
  • 0
الوزير الأول: مجازر الثامن ماي 1945 وقفة لاستحضار العبر  
الأرشيف
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، وقفة لاستحضار العبر و إقرار وتعبير عن الوفاء لتضحيات الشهداء.

وجاء في منشور على صفحة الوزير الأول الرسمية عبر فيسبوك قوله “في اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي سنة 1945 نقف لنستحضر العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية، لنساء ورجال من خيرة ما جادت به الجزائر، ولننحني بخشوع وإكبار أمام أرواحهم الزكية، إقرارا وتعبيرا عن الوفاء لتضحياتهم”.

وأضاف الوزير الأول: “ولا ننسى الجريمة وشناعة الاستدمار وما فعله بالأحرار العزل من شعبنا بسطيف وقالمة وخراطة”.

وتابع قائلا: “وفي هذا المقام أترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، وأدعو الله أن يجعل لهم مقامًا كريمًا و ٱن يسكنهم الجنان وأن تعلو راية الجزائر شامخة شموخ من بدمائهم نلنا الاستقلال وتقلدنا وسام الحرية… حتى لا ننسى المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون في معركة الحفاظ على السيادة ومواجهة الأعداء

الرئيس تبون في معركة الحفاظ على السيادة ومواجهة الأعداء

وفاة 7 أشخاص وإصابة 422 في حوادث المرور خلال يومين

وفاة 7 أشخاص وإصابة 422 في حوادث المرور خلال يومين

… استنفار للوقاية من المخدرات

… استنفار للوقاية من المخدرات

بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده

بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية

خلال أسابيع.. نحو إقرار حدّ أدنى لأجور الصحفيين في الجزائر

خلال أسابيع.. نحو إقرار حدّ أدنى لأجور الصحفيين في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد