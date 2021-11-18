الوزير الأول: مستوى تحصيل الرسم العقاري في الجزائر كارثي

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن مستوى الرسم العقاري المحصل يمكن وصفه بالكارثي حيث لم يتعد نسبة 0.063 بالمائة عام 2020، بشكل يجعل الحديث عن استقلالية الجماعات المحلية ماليا أمرا بعيد المنال حاليا.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام أعضاء الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أوضح بن عبد الرحمان إن حصيلة الرسم العقاري في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 0.063 بالمائة من القيمة الاجمالية للمداخيل الجبائية.

ووصف الوزير الأول هذه الوضعية بالكارثية، بالنظر إلى عدد السكنات والعقارات في الجزائر، ولا يمكن بهذا المستوى الحديث عن الجباية المحلية واستقلالية الجماعات المحلية.

وأشار في هذا السياق إلى أن نسبة الرسوم العقارية في بعض الدول المتقدمة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة من القيمة الجبائية الاجمالية.

ودعا الوزير الأول إلى التوجه نحو طرق جديدة لتحصيل فعال للرسم العقاري.