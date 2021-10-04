الوزير الأول : ممنوع منعا باتا تجاوز الآجال المحددة للمشاريع

الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في زيارة إلى وهران

شدّد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها المحددة، مؤكدا على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة كما يحدث في البلدان الأخرى..

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال تفقده للمحطة المطارية الجديدة بوهران، أن تجاوز الآجال المحددة يمنع منعا باتا من الآن فصاعدا، حيث قال في هذا السياق: ” التأخر في الإنجاز قد يكون بشهرين، ومن غير المعقول أن تسلم المشاريع بعد 10 سنوات”.

ودعا الوزير الأول السلطات المحلية والقائمين على المشاريع على ضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالمشاريع كما يجب قبل الانطلاق في التجسيد.

وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في سياق حديثه عن المشاريع، أن عملية الإنجاز في الجزائر طغى عليها الجانب الإداري، قبل أن يضيف بأنه يجب العمل بنظام 24 ساعة من أجل إنهاء المشاريع في آجالها المحددة.

ويقوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الإثنين بزيارة إلى وهران، من أجل تفقد المشاريع الرياضية الخاصة بألعاب البحر المتوسط التي تحتضنها الباهية وهران من 25 جوان إلى 5 جويلية من السنة المقبلة.