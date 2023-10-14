الوزير الأول: نحو ترقية 280 ألف مستخدم في الوظيف العمومي حسب الأقدمية (فيديو)

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم السبت، عن رفع التجميد على عمليات الترقية في الوظيف العمومي.

جاء هذا في ردّ بن عبد الرحمان على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة.

وحول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تحدّث الوزير الأول عن “توفير مخزون أمني من اللحوم البيضاء، للحفاظ على أسعارها في رمضان المقبل”.

أهمّ ماجاء في ردّ الوزير الأول على انشغالات النواب: