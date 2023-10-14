الوزير الأول: نحو ترقية 280 ألف مستخدم في الوظيف العمومي حسب الأقدمية (فيديو)
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم السبت، عن رفع التجميد على عمليات الترقية في الوظيف العمومي.
جاء هذا في ردّ بن عبد الرحمان على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة.
وحول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تحدّث الوزير الأول عن “توفير مخزون أمني من اللحوم البيضاء، للحفاظ على أسعارها في رمضان المقبل”.
أهمّ ماجاء في ردّ الوزير الأول على انشغالات النواب:
- رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي،
- أكثر من 280 ألف موظف سيستفيد من الترقية بأثر مالي قدره 29.6 مليار دينار،
- تقلّص عدد المتعاملين في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة من 43 ألف إلى 14 ألف،
- قررنا توفير مخزون أمني من اللحوم البيضاء للحفاظ على أسعارها في رمضان المقبل،
- لن نعود للاستيراد العشوائي، وسنرفع من قدرة التخزين للحبوب والبقول الجافة،
- الحكومة لم تمنع أبدا الاستيراد، ولكنها قامت بتأطيره من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني،
- 10 متعاملين كانوا يمارسون نشاط استيراد البقوليات، ولكن عند دعوتهم للاستثمار المحلي عزفوا عن ذلك،
- نحن ماضون في الاستثمارات العمومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستراتيجية،
- ندرة بعض الأدوية يرجع إلى ردّ فعل بعض المتعاملين الذين لم تعجبهم السياسة الجديدة بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي.