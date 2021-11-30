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الجزائر

الوزير الأول: نحو تعديل 4 قوانين متعلقة بقطاع الإعلام

الشروق أونلاين
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الوزير الأول: نحو تعديل 4 قوانين متعلقة بقطاع الإعلام

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، عن عمل الحكومة على استكمال 4 نصوص قوانين من شأنها النهوض بقطاع الإعلام.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة له خلال حفل الذكرى 60 لإنشاء وكالة الأنباء الجزائرية إن النصوص الـ4 تتعلق بالقانون العضوي الـمتعلق بالإعلام، وكذا القوانين الـمتعلقة بالسمعي البصري، والإشهار وسبر الآراء.

كما أكد أن الحكومة تعكف على استكمال إعداد الـمرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الإتصال.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تسعى لمراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة، تحترم قواعد الـمهنة وأخلاقياتها.

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