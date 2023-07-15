الوزير الأول: ندعو الدول والهيئات إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الدول والهيئات إلى مساعدة الجزائر والدول النامية على استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

وأضاف الوزير الأول، السبت، خلال إشرافه على الاطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “لا يمكن أن تطلب منا هذه الدول أن نكافح الفساد والرشوة ولا تساعدنا على استرجاع الأموال.”

وتابع بن عبد الرحمان قائلا: “نطلب من الهيئات والدول الي استفادت من توطين الأموال المهربة المساعدة في استرجاعها.”

كما تابع الوزير الأول قائلا إن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان تتطلب تبادل الخبرات مع مختلف المنظمات

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ستصبح وثيقة ملزمة لكل الأطراف.