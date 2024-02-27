الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.

وحسب بيان صادر عن مصالح الوةزير الاول، فقد خصص هذا الاجتماع “لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية، ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية وذلك ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط”.

وقد تناول المجلس، وفق ما تظمنه البيان، “دراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة، مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة و التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة الشعب الصناعية و الصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه”.

“كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات الذي ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة”.

هذا، وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير .