الوزير الأول: هكذا سيتمّ تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء، أن توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، ستعرض على مجلس الوزراء، لتقييمها من طرف رئيس الجمهورية، “حتى لا تبقى حبيسة الإدراج”.

وأوضح بن عبد الرحمان في ختام فعاليات هذه الجلسات، أن التوصيات ستناقش على مستوى اجتماع للحكومة. قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لتنفيذها عمليا.

وأضاف المسؤول أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مدعوة، بصفتها الهيئة الوصية للقطاع، إلى وضع رزنامة زمنية “لا يجب أن تتعدى 12 شهرا. لتطبيق مخرجات الورشات المنظمة في إطار هذه الجلسات”.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الجلسات الوطنية للفلاحة “ستتوّج بتوصيات واقعية مرفوقة برزنامة تحدد آجال تجسيدها ميدانيا”.

وقال هني في هذا السياق:”سيتم وضع آليات لمتابعة تطبيق التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات. بعد المصادقة عليها من طرف السلطات العليا للبلاد”.