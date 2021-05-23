الوزير الأول يأمر بتكثيف حملة التلقيح ضد كورونا بداية من هذا الاثنين
أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بتكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا عبر جميع الولايات بداية من هذا الاثنين تزامنا مع استلام الجزائر لدفعة جديدة من اللقاحات.
وفي تعليمة صادرة عن الوزير الأول موجهة لوزير الصحة، الأحد، ألح جراد على ضرورة احترام المعايير والأولويات المحددة في مجال التلقيح من قبل اللجنة العلمية والعمل على بذل مجهود أكبر في الولايات التي تشهد ارتفاعا في حالات العدوى.
كورونا: الجزائر تستلم أكثر من 750 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا
وصلت الجمعة 21 ماي الجاري، إلى الجزائر دفعة جديد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إسترازينيكا.
واستلم معهد باستور الدفعة الجديدة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي كوفيد-19 المقدرة بـ 758400 جرعة.
ووصلت الشحنة الجديدة من اللقاح إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي.
ووفقا لما اوردته الاذاعة الجزائرية، من المتوقع أن يستقبل 500 ألف جرعة أخرى الاثنين القادم، ليصل العدد الاجمالي للجرعات المستلمة خلال أسبوع 1.428.400 جرعة.