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الجزائر

الوزير الأول يؤدي واجب العزاء للأسرة الحاكمة في الإمارات

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يؤدي واجب العزاء للأسرة الحاكمة في الإمارات

أدى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بالعاصمة أبوظبي، واجب العزاء، باسم رئيس الجمهورية والشّعب الجزائري، إلى الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي في وفاة المغفور له بإذن الله الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “وكان السيد الوزير الأول مرفوقاً بوفد رسمي يضم السيّد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللّواء محمد الصالح بن بيشة، والسيّد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللّواء سليم قريد”.

بالمقابل حضر الوزير الأول مراسم العزاء بمعية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الجديد، وأفراد الأسرة الحاكمة، مقدماً التّعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الشيخ خلفية بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه وشمله بواسع رحمته.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة المنتخب من قبل أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية والشّعب الجزائري على التّعازي والمواساة الصّادقة في هذا المصاب الجلل.

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