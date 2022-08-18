حرائق الغابات: العثور على جثث 5 أشخاص من عائلة واحدة بسوق أهراس

الوزير الأول يتجه إلى ولاية الطارف للوقوف على المخلفات

أعلنت مصالح ولاية سوق أهراس، صبيحة الخميس عن العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة جراء الحرائق التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت مصالح الولاية أنه “على إثر حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، عبر عدد من بلديات الولاية، تم بكل أسف، فجر اليوم الخميس 18 أوت 2022 ، على مستوى إقليم بلدية سوق أهراس، العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش”.

وأشارت المصالح ذاتها أن العائلة “كانوا في زيارة عائلية حيث تم العثور عليهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية كعرار السبتي ببلدية سوق أهراس”.

من جهة أخرى، وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، صبيحة الخميس رفقة وفد وزاري إلى مطار عنابة للتنقل مباشرة إلى ولاية الطارف من أجل الوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري فقد وصل بن عبد الرحمان رفقة وفد وزاري إلى مطار رابح بيطاط بعنابة ليتجه بعدها إلى ولاية الطارف للوقوف على مخلفات الحرائق، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

26 حالة وفاة بسبب حرائق الغابات في الطارف وسطيف

كشف وزير الداخلية كمال بلجود، مساء الأربعاء، عن تسجيل 26 حالة وفاة بسبب حرائق الغابات في كل ولايتي الطارف وسطيف.

وقال وزير الداخلية في تصريح له بالتلفزيون العمومي انه تم تسجيل 24 حالة وفاة في ولاية الطارف جراء حرائق الغابات.

فيما تم تسجيل حالتي وفاة في ولاية سطيف جراء حرائق الغابات كذلك.

وأوضح وزير الداخلية بخصوص طائرات إخماد الحرائق التي تم استئجارها من روسيا “لم يتم إقحام الطائرة المستأجرة من روسيا بسبب تعرضها لعطب وسيتم إصلاحها يوم السبت”.

حصيلة أولية.. 8 وفيات بسبب حرائق الغابات بالطارف

وكشفت مصالح الدرك الوطني، في وقت سابق، عن تسجيل 8 وفيات كحصيلة أولية، اثر احتراق حافلة للنقل الجماعي على مستوى الطريق الرابط بين القالة وولاية عنابة.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني تم نشره عبر صفحة طريقي على الفايسبوك “احتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 أ الرابط بين القالة وعنابة بالضبط على مستوى قرية المالحة”.

وتابع البيان “حسب المعلومات الأولية للأسف أسفر الحادث عن وفاة ثمانية (08) أشخاص رحمهم الله”.

كما طلبت قيادة الدرك الوطني من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وتجنب السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة.

سوق أهراس: إجلاء 350 عائلة مؤقتا بسبب حرائق الغابات

ومساء الأربعاء أعلنت ولاية سوق أهراس، عن إجلاء 350 عائلة مؤقتا من منازلهم وإبعادهم من مناطق الخطر بسبب الحرائق التي تشهدها الولاية.

وجاء ذلك في بيان لمصالح الولاية التي أكدت أن ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية بالمنطقة أدى إلى عدد من الخسائر المادية.

وأشار المصدر، أن جهود إخماد مختلف هذه الحرائق تتواصل بحضور ميداني مباشر لوالي الولاية بوزقزة لوناس حيث سخر للعملية جميع الإمكانات المادية والبشرية بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية على غرار الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية والسلطات المحلية للبلديات المعنية والمصالح التقنية والصحة والسكان

وأوضح البيان أنه تم التحكم في عدد من الحرائق ومنع استمرار تقدمها حيث ستتواصل العملية إلى غاية التحكم الكلي في الحرائق المندلعة.

الحماية المدنية تكشف عن حصيلة المصابين في حرائق سوق أهراس

وسجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، إصابة 42 شخصا لهم إصابات خفيفة، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إنقاذ المواطنين الذين تحاصرهم النيران وإخماد الحرائق التي امتد لهيبها الى غاية المناطق الحضرية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات فيديو لمواطنين من ولاية سوق أهراس يطلبون يد المساعدة من سكان الولايات القريبة والمجاورة بسبب انتشار الحرائق وبلوغها المناطق السكنية.

بالمقابل سخّرت وحدات الحماية المدنية، شاحنات للإطفاء وحوامات من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، التي بلغت المساكن وتسببت في خسائر فادحة وإغماءات بالجملة وسط المواطنين مثلما توضحه الفيديوهات والصور التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حصيلة الحماية المدنية

سجلت مصالحنا 26 حريق ب 9 ولايات

الطارف 10 حرائق

سوق أهراس 4 حرائق

سطيف 4

سكيكدة 2 حرائق

قالمة 2 حرائق

تيبازة حريق 1

تيزي وزو حريق 1

جيجل حريق 1

بجاية 1